La segona oportunitat a les PAU: “Volia, ni que sigui, que estigués aprovat tot”

Per a la majoria d’estudiants, la selectivitat és sinònim de juny. Per a 9.004 joves catalans, però, el curs ha tingut una pròrroga fins al setembre. Entre ells hi ha 157 estudiants de 20 centres de Terrassa, tots ells matriculats a la UAB, que aquesta setmana ha tornat a veure els seus passadissos plens. Aquesta vegada, però, els exàmens servien com una segona oportunitat.
No tots hi arribaven, però, pel mateix motiu. Joan Garreta, de l’Escola Vedruna Vall, ha repetit Física i Matemàtiques després de suspendre-les al juny, i buscava acostar-se a la nota que necessita per estudiar Fisioteràpia a la UAB, que aquest any ha estat d’un 11,1. Ja té plaça en aquest mateix grau a la Gimbernat, però vol mantenir oberta la porta de l’Autònoma. “Volia, ni que sigui, que estigués aprovat tot, perquè em pogués pujar la meva mitjana de la selectivitat”, explica.
També volia recuperar l’Alba Pérez, de l’Institut Mont Perdut. En el seu cas, Química i Tecnologia que no li van ponderar. Ara les ha tornat a preparar amb la vista posada en l’Agrupació d’Enginyeries de Terrassa, encara que assumeix que serà difícil trobar-hi plaça aquest setembre. El seu pla passa per començar Enginyeria Mecànica a la UNED i intentar traslladar-se a la UPC. “Aprovant em conformo perquè ja em donaria la nota per accedir l’any vinent al grau”, assenyala.
Martina Herruzo, de la Tecnos, ha anat encara més enllà, repetint totes les PAU. Al juny treure un 9,7, però no va arribar a Infermeria de la UAB, la seva primera opció. Finalment s’ha matriculat a l'EUIT de Terrassa, però vol intentar pujar prou la nota per poder fer el salt a l’Autònoma. “Crec que podré anar rascant mica en mica de cadascuna, de mig puntet en mig puntet”, diu.
El setembre, en tot cas, també ha obligat els tres estudiants a reprendre el curs passat. “Per mi ha sigut com aprendre de nou tot, perquè al juliol he desconnectat massa”, admet l’Alba. En casos com el de la Martina, en canvi, no era tant covar com si repassar. “Més que estudiar era aprendre’t els detalls”, resumeix.
I si hi ha una diferència clara respecte al juny és precisament la manera d’afrontar els exàmens. “Vaig molt més tranquil·la. No hi ha la munió de gent del juny, i ja sabia el funcionament de les proves”, reconeix la Martina. En Joan ho veu amb perspectiva: “Si no va bé, doncs mira, una oportunitat fallada, però ja tinc aquesta opció d’anar a la universitat”.
Ara, la sensació compartida és d’optimisme. “Amb Química l’han posat difícil, però crec que puc optar entre el 5 i el 7”, apunta l’Alba. “Totes m’han anat sortint bé, i si hi ha alguna que no, descarto la nota i em quedo la del juny”, comenta la Martina. “Matemàtiques m’ha anat molt millor, la puc superar”, celebra en Joan.
Els resultats es podran consultar el 16 de setembre al portal d’accés a la universitat. Seran la confirmació de si aquesta segona oportunitat els acosta una mica més als estudis que volen cursar. I també seran les últimes PAU extraordinàries del setembre: a partir del 2027, aquesta convocatòria serà al mes de juliol.