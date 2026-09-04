L'espectacular nou mural urbà a l'Antic Poble: “Hem treballat a partir de moltes imatges antigues per ser el màxim de fidels”

El projecte dels Murals Històrics i Costumistes de l’Antic Poble de Sant Pere continua creixent per recuperar la memòria visual del barri. Després de la presentació el 2024 del mural Can Parellada 1888 a la plaça del Comú, i el 2025 del dedicat a Bonaventura Castellet i la fil·loxera al carrer de Castellet, la iniciativa sumarà un tercer capítol al carrer de Rigol i Fornaguera, just a tocar de les esglésies de Sant Pere.
Aquesta nova intervenció artística recrea com era la plaça dels Lledoners (actualment coneguda com a plaça del Rector Homs) al voltant de l'any 1880, poc abans que fossin talats els dos grans lledoners centenaris que li donaven nom. L'escena reflecteix l'època en què aquest espai funcionava com el veritable centre neuràlgic del poble: un punt de trobada on la gent xerrava, la mainada jugava, els pagesos batien el blat davant de l'església i s'hi muntava el mercat o l'envelat de la Festa Major.
Treball a l'elevador i fidelitat històrica
L'encarregat de donar vida a l'obra és novament el muralista terrassenc Gerard Pla Cadafalch, autor de les dues primeres intervencions del barri. Aquests dies, l'artista es troba en ple procés de creació a la mateixa paret, combinant la feina en alçada amb el treball de detall a peu de carrer.
El procés de disseny ha estat un repte complex de documentació i composició digital abans de passar al pinzell. “El procés ha estat llarg, les primeres passades les fem a través de l’ordinador. En Jaume (president de l’Associació de Veïns) em va facilitar un munt de fotografies de la plaça dels Lledoners de llavors. Totes tenen una llum, una perspectiva i un punt de vista diferent”, explica Pla. L'artista afegeix que la principal dificultat va ser la síntesi visual: “Amb cadascuna vaig poder definir, de la manera més fidel, com era llavors la plaça i l’entorn. El més complicat és ajuntar tot això i fer-ne només una imatge”. Un cop obtingudes les mesures de la paret, va poder perfilar el disseny definitiu.
Durant aquests dies, el muralista avança en l'execució de la paret a ritme intens: “He estat tota aquesta setmana treballant, i encara hi estaré la vinent. Aquesta primera setmana, quan tenia disponible l’elevador, he fet la part de dalt, que és més senzilla. La setmana vinent em tocarà fer la part inferior, on apareixen nens, personatges, paradetes... és tot molt més detallat”, comenta el muralista.
Respecte a la tècnica i l'estètica escollides, Pla detalla que “tot està fet amb pintura plàstica” i que la decisió de pintar en blanc i negre respon a dues raons clares: “Integrar-ho millor a l’espai i al color existent de la paret on pintem, i per deixar clar que l’escena correspon al segle XIX”.
Presentació oficial i xerrada el 15 de setembre
Com és habitual en aquest projecte, el mural està estrictament basat en fotografies i documents reals de l'època, identificant les persones que hi apareixen i les seves històries particulars.
Tots aquests detalls i descobriments històrics es donaran a conèixer el dimarts 15 de setembre de 2026. L'acte comença a les 18 hores amb una presentació i xerrada a la sala polivalent de l’antic Ajuntament de Sant Pere, on s'explicaran els orígens pagesos de la plaça i algunes troballes de la recerca. Posteriorment, a les 18.45 hores, es farà la descoberta oficial del mural al carrer de Rigol i Fornaguera.