Bru Busom, premiat amb el primer Piolet d’Or espanyol

L’alpinista terrassenc Bru Busom, juntament amb els seus companys Marc Toralles i Rubén Sanmartín s’ha convertit en el primer integrant d’una cordada espanyola a aconseguir el Piolet d’Or, el màxim guardó que concedeix el món de l’alpinisme. La notícia resol un deute de dècades amb una manera d’entendre l’alpinisme i fa justícia als alpinistes d’elit d’un país que mai ho han tingut fàcil per a créixer.
En l’anunci de les ascensions guanyadores d’aquest 2026, l’organització ha inclòs Busom i els seus companys, que seran guardonats per la seva obertura de L’essència del Compromís (3.000 metres, 6c+, M6+, 95º) a la paret est del Yerupajá (6.634 metres), a la serralada Huayhuash, als Andes peruans.
Es tracta del primer Piolet d’Or per a una ascensió espanyola. Abans, aquests reconeguts Oscars de l’alpinisme ja havien distingit amb premis secundaris a Jordi Corominas (2024) i a Sílvia Vidal (2021).
En el seu veredicte, els organitzadors valoraven així l’activitat de la cordada: “Primera ascensió completa de l’esperó i l’aresta est del Yerupajá, per la via L’Essència del Compromís, fins al cim principal de la muntanya, a la serralada Huayhuash, seguida d’una travessia fins al Yerupajá Sud i del descens per la cara sud-est (1.000 m amb una inclinació mitjana de 65º. Del 4 al 8 d’agost per a completar la travessia integral”.
Busom i els seus companys es van plantejar pujar l’esperó i l’aresta est per a realitzar després una travessia d’aproximadament 600 metres cap al sud per l’estreta aresta cap al Yerupajá Sud i baixar per la seva cara sudest. Es van aclimatar primer a la serralada Blanca i un cop instal·lats al camp base, a 4.900 metres, i al peu del Yerupajá, van reconèixer la ruta de descens per la seva cara sud-est. Van pujar fins als 5.400 metres per una glacera extremadament agrietada i van emprar un dron per identificar l’itinerari més segur. El jurat va quedar impressionat per la seva capacitat per seguir obrint línies d’audàcia a l’hemisferi sud, demostrant que encara és possible viure aventures de màxima qualitat fora de l’Himàlaia.