Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 26 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juliol de 2026 a les 19:05

Aquestes són les cerimònies de diumenge 26 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Telesforo Peraza Bayón, 78 anys

Data de la defunció: 25 de juliol
Cerimònia: 26 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquín Suárez Idáñez, 89 anys

Data de la defunció: 25 de juliol
Cerimònia: 26 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria De la Asunción Sánchez, 97 anys

Data de la defunció: 25 de juliol
Cerimònia: 26 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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