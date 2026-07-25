Defuncions a Terrassa: les cerimònies de diumenge 26 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de diumenge 26 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nTelesforo Peraza Bayón, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de juliol\r\nCerimònia: 26 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJoaquín Suárez Idáñez, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de juliol\r\nCerimònia: 26 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria De la Asunción Sánchez, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de juliol\r\nCerimònia: 26 de juliol, a les 13.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n