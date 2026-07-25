Com viurà Terrassa la “Velada del Año”?

L’espectacle està servit. La
“Velada del Año”, impulsada per Ibai Llanos, torna aquest dissabte 25 de juliol amb deu combats, actuacions musicals i un ambient que promet convertir l’ estadi de La Cartuja de Sevilla en l’epicentre de l’entreteniment digital. Milions de persones seguiran la cita des de casa, també a Terrassa. Hem preguntat a sis egarencs com viuran la jornada, quins combats esperen amb més ganes i quins participants desperten més expectació.
Paula Gutiérrez, 26 anys
El progrés de Fabiana Sevillano la captiva
Ho viurà des d’un apartament de Creixell, envoltada d’amics. El combat que espera amb més il·lusió és el de Fabiana Sevillano contra La Parce, després d’haver seguit gairebé tota la preparació de la primera. Entre els seus participants favorits hi situa Plex i Viruzz, precisament el gran favorit perquè considera que tornarà a oferir un gran nivell. De cara al futur, desitja veure un enfrontament entre els futbolistes Gavi i Paredes.
Víctor Muñoz, 25 anys
TheGrefg, el nom que més l’il·lusiona
Per a ell, la “Velada del Año” ja és una tradició d’estiu. La seguirà amb els amics a Talamanca, una trobada que assegura que fa anys que repeteixen i que ja s’ha convertit en un autèntic ritual. El combat que més ganes té de veure és el de Viruzz contra Gero, mentre que el seu creador de contingut preferit és TheGrefg. També creu que Viruzz serà qui oferirà la millor actuació de la nit. Per a la propera edició, somia amb Ibai Llanos pujant al ring.
Ignasi Méndez, 26 anys
Plex, el seu gran favorit de la nit
També gaudirà de l’esdeveniment a casa amb els amics, aprofitant l’ocasió per sopar plegats. El seu participant preferit és Plex, a qui té moltes ganes de veure sobre el ring davant de Fernanfloo. Tot i això, considera que qui pot sorprendre més és Edu Aguirre, de qui espera una gran actuació. Pensant en una futura edició, proposa un nom ben inesperat: Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal, conegut a les xarxes socials com a Hustle Hard.
Irene Alonso, 20 anys
Tatiana Kaer és la seva preferida
La seva jornada laboral farà que no pugui seguir la cita des del principi. Quan plegui, anirà a casa d’una amiga per veure els últims combats. El duel que més espera és el de Plex contra Fernanfloo, perquè combina un creador que seguia durant la infància amb un altre més actual. La seva boxejadora preferida és Tatiana Kaer, a qui segueix per xarxes. També creu que Viruzz tornarà a imposar-se, i li agradaria veure AuronPlay l’any vinent.
Francesc Magrané, 25 anys
IlloJuan vs. TheGrefg, el duel que més espera
Fa un parell d’anys que ell i la seva colla converteixen la “Velada del Año” en un pla imprescindible: es reuneixen a casa d’algú, demanen sopar i passen junts tota la nit. Entre els combats que espera amb més interès destaca IlloJuan contra TheGrefg, ja que el creador de contingut que més il·lusió li fa veure és, precisament, IlloJuan. D’altra banda, creu que Viruzz tornarà a demostrar el seu nivell. Com a futur participant, proposa Nil Ojeda.
Jaume Marañón, 26 anys
Viruzz continua sent el seu referent
També veurà la “Velada” a casa amb els amics, en una reunió marcada pel bon menjar i l’ambient festiu. El duel que més li crida l’atenció és el de Viruzz contra Gero Arias, un combat que considera un dels plats forts de la nit. A més, Viruzz és el seu participant preferit per l’experiència acumulada en edicions anteriors. Mirant cap al futur, li agradaria veure competir el futbolista uruguaià Federico Valverde en una pròxima edició.