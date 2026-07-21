Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 22 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 22 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancisco Bravo Herencia, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 de juliol\r\nCerimònia: 22 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMarcelo Escobar Alcaide, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de juliol\r\nCerimònia: 22 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nLluís López Ramos, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 de juliol\r\nCerimònia: 22 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n