Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 22 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 20:36

Aquestes són les cerimònies de dimecres 22 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisco Bravo Herencia, 82 anys

Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 22 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Marcelo Escobar Alcaide, 67 anys

Data de la defunció: 21 de juliol
Cerimònia: 22 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Lluís López Ramos, 94 anys

Data de la defunció: 21 de juliol
Cerimònia: 22 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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