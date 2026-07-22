Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 23 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 19:44

Aquestes són les cerimònies de dijous 23 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonia Pavón Torralvo, 84 anys

Data de la defunció: 22 de juliol
Cerimònia: 23 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Andrés Villegas Sánchez, 81 anys

Data de la defunció: 22 de juliol
Cerimònia: 23 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Adrià Álvarez Rodríguez, 16 anys

Data de la defunció: 17 de juliol
Cerimònia: 23 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

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