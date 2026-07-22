Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 23 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 23 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonia Pavón Torralvo, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de juliol\r\nCerimònia: 23 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAndrés Villegas Sánchez, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 22 de juliol\r\nCerimònia: 23 de juliol, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAdrià Álvarez Rodríguez, 16 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de juliol\r\nCerimònia: 23 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n