Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 21 de juliol del 2026

Defuncions

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ARA A PORTADA

Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 20:03
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 20:04

Aquestes són les cerimònies de dimarts 21 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Jo Pantling Stephens, 89 anys

Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel Sánchez Hurtado, 73 anys

Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rosario Parejo Huertas, 95 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Lozano Guindos, 83 anys

Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Valero Navarro, 87 anys

Data de la defunció: 20 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 15.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquín Nieto Mellado, 61 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Benet Vilaplana Masip, 89 anys

Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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