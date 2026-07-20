Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimarts 21 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimarts 21 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Jo Pantling Stephens, 89 anys
Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Miguel Sánchez Hurtado, 73 anys
Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Rosario Parejo Huertas, 95 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Lozano Guindos, 83 anys
Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Valero Navarro, 87 anys
Data de la defunció: 20 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 15.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Joaquín Nieto Mellado, 61 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Benet Vilaplana Masip, 89 anys
Data de la defunció: 19 de juliol
Cerimònia: 21 de juliol, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa