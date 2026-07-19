Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 20 de juliol del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de juliol de 2026 a les 19:29

Aquestes són les cerimònies de dilluns 20 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan José Caballero Roldán, 68 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Valentí Carreras Camprubí, 90 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 9.30 hores, a la sala Oratori La Rambla Serveis Funeraris

Julian Piedra Baena, 87 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Luisa Serrano Corona, 92 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Valentina Flores Carrasco, 91 anys

Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades