Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 20 de juliol del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 20 de juliol del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Juan José Caballero Roldán, 68 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Valentí Carreras Camprubí, 90 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 9.30 hores, a la sala Oratori La Rambla Serveis Funeraris
Julian Piedra Baena, 87 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Luisa Serrano Corona, 92 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 11.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Valentina Flores Carrasco, 91 anys
Data de la defunció: 18 de juliol
Cerimònia: 20 de juliol, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa