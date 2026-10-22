Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 23 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 23 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carmen Guillamón Rioseco, 83 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 9 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Pepe Cueto Martos, 87 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Manuel Moya Pérez, 76 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Pepita Calvó Fontelles, 89 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Nati Pons Taboada, 56 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Antonio Mullor Domínguez, 83 anys
Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa