Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 23 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 31 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’octubre de 2026 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies de divendres 23 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Guillamón Rioseco, 83 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 9 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pepe Cueto Martos, 87 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Manuel Moya Pérez, 76 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 12 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Calvó Fontelles, 89 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 15 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa  

Nati Pons Taboada, 56 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 16 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa  

Juan Antonio Mullor Domínguez, 83 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 23 d'octubre, a les 16 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa  

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