El CST fa passes segures per evitar caigudes: "He d'anar amb molt de compte"

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha celebrat aquesta setmana una nova edició de la Setmana per la prevenció de caigudes, una iniciativa adreçada principalment a les persones majors de 65 anys per detectar situacions de fragilitat i valorar el risc de patir caigudes. La principal novetat d’enguany ha estat l’adaptació del circuit de proves a les necessitats de cada participant, en funció dels resultats d’una primera valoració dels professionals sanitaris.
La iniciativa ha passat aquest dijous pel vestíbul de l’Hospital Universitari de Terrassa, on ha tingut una bona acollida entre pacients i usuaris. La setmana es tancarà aquest divendres al CAP Terrassa Nord, amb una previsió de prop de mig miler de participants entre les diferents jornades, segons els organitzadors. "La prevenció és la base perquè les caigudes no es produeixin o, si es produeixen, que siguin el menys greu possible", explica Carme Varo, infermera del departament de Qualitat i Seguretat del Pacient del CST. La professional destaca que la comissió que impulsa la iniciativa fa anys que treballa per estendre aquests hàbits entre la població i que, en cada edició, intenta introduir novetats per arribar a més persones.
L’activitat comença amb un qüestionari i una sèrie de proves que permeten valorar aspectes com l’equilibri, la velocitat de la marxa i la capacitat per aixecar-se d’una cadira. Segons els resultats, els professionals classifiquen els participants en diferents perfils, des de persones robustes fins a persones amb prefragilitat, fragilitat o mobilitat més reduïda. "En funció de la puntuació que treguin en les proves, tenen un passaport que especifica els exercicis, els descansos, els tipus d’exercici i les sèries", detalla Gemma Montoliu, terapeuta ocupacional del CST. D’aquesta manera, l’activitat no es limita a identificar possibles dificultats, sinó que també proporciona pautes adaptades perquè cadascú pugui treballar la prevenció a casa.
Els professionals també aprofiten el contacte amb els usuaris per oferir recomanacions sobre els hàbits quotidians i els factors de l’entorn que poden afavorir una caiguda. "Hi ha moltes caigudes que no es poden evitar, per la situació de salut o per l’entorn, però hi ha petites coses que sí que podem controlar", assenyala Montoliu.
He d’anar amb molt de compte
La bona resposta dels participants és un dels aspectes que destaquen les organitzadores. Segons Varo, hi ha persones que repeteixen l’experiència d’altres anys i d’altres que s’hi incorporen per primera vegada després de conèixer l’activitat mentre passaven per l’hospital. "La rebuda ha estat molt bona. Estan encuriosits per saber què vol dir tot plegat", apunta.
És el cas d’Alicia Monzó, que es s’ha acostat al circuit després d’una visita mèdica. "Jo ja camino malament. Abans anava amb un caminador, però l’he aconseguit deixar una mica", explica. Monzó reconeix que ha patit diverses caigudes i valora positivament les proves d’equilibri i mobilitat que li han fet fer. Després de completar-les, els professionals li dit que "he d’anar amb molt de compte", i li han facilitat exercicis per practicar a casa, així com indicacions per reduir els riscos en l’entorn domèstic.
Sofía González també ha decidit participar-hi després que li oferissin l’activitat quan entrava a l’hospital per fer-se una analítica. Tot i que assegura que no ha patit mai cap caiguda, explica que té problemes ossis i osteoporosi. "A mi em va bé que fer aquests exercicis per la mobilitat, i que em donin consells. Són bones recomanacions i penso practicar-ho tot", afirma.
Per a les professionals del CST, aquesta és precisament la finalitat de la iniciativa: conscienciar la població sobre la importància de detectar les dificultats de mobilitat i incorporar mesures preventives al dia a dia. "Donem una sèrie d’indicacions i reforcem molt aquest tema", conclou Varo.