Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 21 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dimecres 21 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nGustavo Oliva Camps, 58 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 d'octubre\r\nCerimònia: 21 d'octubre, a les 11 hores, a la Catedral del Sant Esperit\r\n\r\nJuana Aguilar Monroy, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 d'octubre\r\nCerimònia: 21 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé Crespillo Medina, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 d'octubre\r\nCerimònia: 21 d'octubre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n