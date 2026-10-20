Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dimecres 21 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 31 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies de dimecres 21 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Gustavo Oliva Camps, 58 anys

Data de la defunció: 19 d'octubre
Cerimònia: 21 d'octubre, a les 11 hores, a la Catedral del Sant Esperit

Juana Aguilar Monroy, 82 anys

Data de la defunció: 19 d'octubre
Cerimònia: 21 d'octubre, a les 12 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Crespillo Medina, 73 anys

Data de la defunció: 20 d'octubre
Cerimònia: 21 d'octubre, a les 16 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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