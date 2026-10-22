Els Minyons de Terrassa han posat en marxa la campanya "Qui t'ha dit que els castells no són per a tu?", una iniciativa que busca oferir recursos d'accessibilitat a tota la ciutadania durant les actuacions de la Vigília i la Diada de la Colla, que tindran lloc a la Plaça Vella el dissabte 21 de novembre (18 hores) i el diumenge 22 de novembre (12 hores).
Durant les diades s'habilitarà l'espai "Acompanya'm", on es podrà sol·licitar el llibret "Veiem Castells", creat amb la col·laboració de Prodis i Heura. Aquest recurs, elaborat amb pictogrames i il·lustracions, explica visualment el funcionament d'una actuació castellera i ofereix eines per expressar emocions i necessitats.
"Que una festa sigui oberta no vol dir que tothom hi pugui participar en les mateixes condicions"
Ariadna Rizo , cap de l'àrea social i de la Comissió Pedagògica dels Minyons de Terrassa, defensa la necessitat d'anar més enllà de la gratuïtat dels actes populars: “Que una festa sigui oberta i gratuïta no vol dir que tothom hi pugui participar en les mateixes condicions”, remarca Rizo.
Des de la colla assenyalen que els obstacles en la cultura no són únicament arquitectònics. “Les barreres no són només físiques: també poden ser la manca d'informació, el soroll, les aglomeracions o el desconeixement de com funciona una actuació”, detalla Rizo, que aposta per canviar el prisma de l'accessibilitat: “Des 'd'Acompanya'm' entenem l'accessibilitat com una manera de fer la cultura popular més fàcil de comprendre, més acollidora i més participativa per a totes les persones, i no com un recurs destinat només a determinats col·lectius. La tradició és un espai viu que s'enriqueix quan incorpora mirades diferents”.
L'objectiu de la formació malva és consolidar la igualtat, l'accessibilitat i la participació com a eixos habituals de la seva activitat i compartir aquestes eines amb la resta d'entitats de la ciutat.