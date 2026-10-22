El Cinema Catalunya triomfa en plena era de les plataformes: "Semblem un cas aïllat, com un oasi en el desert"

El preu assequible i una programació que busca connectar amb el públic són dues de les claus de l’èxit del
Cinema Catalunya de Terrassa. La Festa del Cinema, que acaba aquest dijous amb entrades a 3,50 euros, també dona una empenta a la sala municipal del carrer de Sant Pere. “Es tracta d’una jornada que el públic agraeix molt”, explica Ramon Vilajosana, tècnic del cinema i responsable, juntament amb la directora, Maite Piqueras, de definir la cartellera.
Al Catalunya, la campanya ha començat aquest dimecres, ja que la sala tanca dilluns i dimarts. Encara és aviat per fer balanç, però en Ramon Vilajosana assegura que hi ha més moviment: “Hem venut moltes més entrades anticipades del que és habitual”.
El preu ja és un dels atractius de la sala municipal. L’entrada general costa
6,50 euros entre setmana mentre que la reduïda —per a determinats col·lectius, com les persones majors de 65 anys— val 4,60 euros. Els dijous, el dia de l’espectador, tothom pot entrar per 4,20 euros. Per això, durant la Festa del Cinema, la diferència respecte del preu habitual no és tan gran. “Igualment és un reclam”, diu Vilajosana, perquè la campanya aconsegueix que se’n parli i que persones que no hi van habitualment s’hi animin.
El cost, sosté, condiciona molt els hàbits. “Quan explico que treballo en un cinema, hi ha gent que em diu: ‘Fa molts anys que no hi vaig, perquè l’últim cop ens vam gastar 50 euros o més en una sola tarda”. Al Catalunya, en canvi, calcula que una família pot passar-hi la tarda per uns 20 o 25 euros.
Cinema Catalunya
NEBRIDI ARÓZTEGUI
Un fenomen inesperat
La millor prova de l’atracció de la sala és
“La bola negra”, que ja fa quatre setmanes que es projecta i ha superat “El 47” per situar-se com la tercera pel·lícula més vista de la història recent del cinema (segle XXI). Només la superen “Casa en flames”, que va marcar el rècord el 2024, i “Intocable”. Tot i això, la previsió és que “La bola negra” estigui disponible, com a mínim, fins al 2 de desembre. “És un fenomen que no havíem experimentat mai”, assegura Vilajosana. Durant les dues primeres setmanes, cada dia hi va haver almenys una sessió amb totes les localitats venudes a la sala gran. “És increïble. Això no havia passat mai ni de bon tros”, diu.
L’èxit també l’ha sorprès per la
resposta del públic jove, que en els darrers temps s’ha acostat menys a les sales i consumeix més audiovisual a través de plataformes. “És molt bona notícia que ‘La bola negra’ hagi atret tant públic jove”, explica, afegint que “és una pel·lícula molt transversal, amb sensibilitats diferents”.
La programació del Cinema Catalunya ha evolucionat per arribar a més perfils. Cada setmana s’estrenen entre deu i quinze films, però el cinema en selecciona habitualment
entre dues i quatre. “Busquem pel·lícules amb contingut, amb valors humans i socials, que tractin temàtiques que interessin al públic d’aquí”, resumeix. La sinopsi, la crítica i les condicions de distribució també pesen en la decisió. De vegades, els requisits per projectar un títol no encaixen amb les possibilitats d’una sala que necessita combinar pel·lícules i horaris. La idea és “oferir una cartellera diversa, amb cinema local, català, espanyol i europeu, sense descartar una bona producció nord-americana”.
Aquest model ha contribuït a un balanç excepcional. El 2025, el Cinema Catalunya va sumar
66.706 assistents, el segon millor registre de la seva història, només per darrere dels més de 74.500 del 2024. La xifra supera les 49.443 entrades venudes el 2019, abans de la pandèmia. Mentre bona part del sector pateix l’impacte de les plataformes, l’equipament municipal és una excepció: “Semblem un cas aïllat, com un oasi en el desert. Els últims tres anys —comptant el 2026— han estat els millors de la nostra història”.
Les plataformes, admet, han perjudicat el sector en general perquè cada vegada passa menys temps entre l’estrena a les sales i l’arribada dels films a les plataformes. El Catalunya, tanmateix, té una comunitat arrelada: “Tenim un públic molt fidel que ve gairebé cada setmana i confia plenament en la cartellera”.
“Les 12 Hores Fantàstiques”
El calendari immediat reserva una cita per als cinèfils. Aquest dissabte, el Cinema Catalunya celebra
"Les 12 Hores Fantàstiques”, amb sis pel·lícules i la presència del director terrassenc Albert Pintó, que participarà en un col·loqui després de “Malasaña 32”. Ja s’han venut 170 abonaments. “És un dia molt esperat i especial”, diu Vilajosana. El programa inclou “La família Addams”, “RoboCop”, “Viernes 13”, “Malasaña 32”, “Devuélvemela” i “Re-Animator”.
Fotografia de l'interior del Cinema Catalunya
NEBRIDI ARÓZTEGUI
Què ens porta al cinema?
Alberto Gallardo (44) i Emma Almazán (45)
“El preu de les entrades és el que ens frena”
La Festa del Cinema és una bona oportunitat perquè aquesta família nombrosa pugui gaudir de la gran pantalla. L’Alberto i l’Emma han anat a veure “En el corazón de la bestia” amb els seus fills i expliquen que només van al cinema “dues o tres vegades l’any”. “El preu és el que ens frena”, asseguren, ja que les entrades i les crispetes encareixen la sortida.
Antònia Carreras (66) i Josep Espanyol (67)
“Ara, amb el descompte, venim més sovint”
La tarifa reduïda per a sèniors (majors de 65 anys) els permet anar més al cinema: “Ara, amb el descompte, venim més sovint”. Cada dimarts poden veure pel·lícules per dos euros, i ho agraeixen perquè estimen més el cinema que les sèries. Aquesta vegada han triat “La bola negra”, que els ha sorprès: “És millor del que em pensava”, admet en Josep.
Maria José Ayllón (51), Àngel Guixà (23) i Ariana Ayllón (21)
“Pagar cinc euros sempre seria un preu raonable”
Les entrades a 3,50 euros els ha animat a veure “La bola negra” a Cinesa Parc Vallès. “Ens ha emocionat”, diu la Maria José. Tots tres consideren que el preu de les entrades habituals és “excessiu” i consideren que “pagar cinc euros seria més raonable”. Tot i això, defensen l’experiència de la gran pantalla. “Es viu d’una altra manera”, destaca l’Ariana.
Javier Carrobé, 77 anys
“Procurem venir els dimarts, si podem”
En Javier també aprofita la tarifa de dos euros per anar al cinema. “Procurem venir els dimarts, si podem”, diu, tot i que la freqüència també depèn de la cartellera. Aquest mes hi ha anat tres vegades, tot i que normalment hi va cada dos mesos. Sobre “La bola negra”, admet que li va costar seguir-ne les seqüències: “No ho acabes d’entendre fins al final”.
Meritxell Gatius (43) i Josep Rubio (45)
“La comoditat de tenir plataformes també pesa”
Les bones crítiques de “La bola negra” els ha convençut per anar al Catalunya. Tot i que asseguren que els agrada el cinema, només hi van “un parell o tres de cops” l’any. “Primer, el preu; després, la comoditat de tenir Netflix i Prime Video a casa. Això també pesa”, resumeix ella. Consideren raonable pagar “com a molt set euros “ per l’entrada general.
Pere Marsillach, 56 anys
“La Festa del Cinema és, sens dubte, un impuls”
En Pere ha aprofitat l’oferta per anar al Cinema Catalunya amb la seva dona. Tot i que no es consideren cinèfils ni acostumen a anar a les estrenes, visiten les sales de tant en tant, “una vegada al mes o cada dos mesos”. Afirma que “la Festa del Cinema és, sens dubte, un impuls”. Reconeix, per exemple, que les entrades al Parc Vallès “són molt cares”.