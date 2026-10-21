Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 22 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 27 de desembre del 2024

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies de dijous 22 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Cortés Cortés, 99 anys

Data de la defunció: 20 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 9 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Eudald Lloveras Massaguer, 88 anys

Data de la defunció: 19 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 12 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Montserrat De la Orden Valero, 67 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 15 hores,  a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Castro Torres, 76 anys

Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 16 hores,  a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa  

 

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