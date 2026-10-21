Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dijous 22 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dijous 22 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nCarmen Cortés Cortés, 99 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 d'octubre\r\nCerimònia: 22 d'octubre, a les 9 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nEudald Lloveras Massaguer, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 19 d'octubre\r\nCerimònia: 22 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontserrat De la Orden Valero, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 d'octubre\r\nCerimònia: 22 d'octubre, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé Castro Torres, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 21 d'octubre\r\nCerimònia: 22 d'octubre, a les 16 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa \r\n\r\n \r\n