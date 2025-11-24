Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 25 de novembre del 2025

Publicat el 24 de novembre de 2025 a les 18:53
Actualitzat el 24 de novembre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimarts 25 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antoni García Navarra, 76 anys

Data de la defunció: 20 de novembre
Cerimònia: 25 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Albert Botey Campo, 67 anys

Data de la defunció: 23 de novembre
Cerimònia: 25 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisca Brenes Montiel, 89 anys

Data de la defunció: 24 de novembre
Cerimònia: 25 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Inés Trilla Gutiérrez, 69 anys

Data de la defunció: 24 de novembre
Cerimònia: 25 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

