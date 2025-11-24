Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 25 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimarts 25 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntoni García Navarra, 76 anys\r\n\r\nData de la defunció: 20 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAlbert Botey Campo, 67 anys\r\n\r\nData de la defunció: 23 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFrancisca Brenes Montiel, 89 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nInés Trilla Gutiérrez, 69 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de novembre\r\nCerimònia: 25 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n