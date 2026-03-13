Arriba la festa que vol revolucionar els matins: "Pots sortir de festa, fer esport, esmorzar, parlar i ballar"

El Vapor de Prodis acull aquest dissabte la primera Coffee Party & Co, un esdeveniment que vol oferir una nova manera de socialitzar: combinar activitat física, música electrònica i esmorzar en un ambient festiu però saludable. La proposta començarà a les 10 hores amb una sessió d’entrenament funcional, continuarà amb esmorzar, cafè i DJ a les 11 hores i culminarà amb vermut i més música fins a l’hora de dinar. El concepte aposta per un oci diürn i accessible, pensat per gaudir sense necessitat d’allargar fins a la nit.
Darrere del projecte hi ha quatre socis fundadors —Aleix Cadalso, Alba Campillo, Sergi Martínez i Marc Vila— que estan constituint l’empresa Coffee Party & Co. “Tenim rols bastant marcats, però anem tots a una”, explica el Marc. Ell i l’Alba s’encarreguen de la comunicació, el màrqueting i el disseny, l’Aleix de la part musical i el Sergi de l’activitat esportiva.
La idea feia temps que s’estava plantejant. “El concepte em rondava pel cap des de feia un any. Hem treballat molt en el món de l’oci nocturn i volíem crear una cosa diferent”, destaca Marc Vila. La proposta es va inspirar en iniciatives que s’estan popularitzant en països com Austràlia, Estats Units o Països Baixos.
Sens dubte, un dels elements diferencials és la combinació amb l’activitat física. “El concepte de ‘coffee party’ es refereix a la festa diürna, però nosaltres hem volgut afegir classes dirigides per a 100 persones”, subratlla. L’entrenament serà “funcional i adaptat a diferents nivells, amb zones de més càrdio i altres de HIIT”, apunta Sergi Martínez.
La rebuda inicial ha estat molt positiva. Les 100 places per participar en les sessions d'activitat física es van esgotar en menys de tres minuts, tot i que l’entrada al recinte serà lliure i gratuïta per a la resta d’assistents.
La música serà l’altra gran protagonista. “Punxarem house amb versions i remescles de totes les èpoques. La idea és que sigui una festa intergeneracional”, diu l’Aleix Cadalso. El DJ explica que es podran escoltar reinterpretacions electròniques de cançons conegudes dels anys vuitanta, noranta o actuals, amb l’objectiu que gent de totes les edats pugui compartir pista.
La festa comptarà amb la col·laboració de marques com Rexona i Tranquilo Matcha (marca emergent de Barcelona). “Farem un estand de te matcha, una tendència molt actual”, diu Alba Campillo.
Per als impulsors, el missatge és clar: oferir una alternativa d’oci. Un dels objectius és "demostrar que pots sortir de festa, fer esport, esmorzar, parlar i ballar sense haver de prendre’t quatre copes ni perdre tot l'endemà dormint", afirma Cadalso. En la mateixa línia, Vila expressa que “volem que sigui un espai on la gent vingui a connectar i a crear comunitat”.
La iniciativa neix a Terrassa, però els seus creadors tenen ambició de futur. En aquest sentit, la intenció és "que el projecte quedi lligat a la ciutat, però també volem estendre'ns a més ciutats", explica Marc Vila. De fet, ja treballen en noves edicions per als pròxims mesos. "La idea seria que el projecte sigui viable en el futur", conclou Sergi Martínez.