Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 13, 14 i 15 de març

Tots sabem que, en aquesta època de l'any, la ciutat respira jazz amb el 45è del Festival Jazz Terrassa. De fet, en el marc del mateix festival, aquest cap de setmana també podrem gaudir de la segona edició del Jazz Terrassa Swing Festival. Tot i això, la programació cultural a la ciutat s'estén més enllà del jazz, amb propostes de tota mena: teatre, humor, cinema, màgia... i molt més!
Teatre
“Manifest Mangione”, obra de teatre interpretada per Carol López al Teatre Principal de Terrassa. Divendres a les 19 hores.
Concert
LaFACT Cultural continua la seva programació de tributs amb el concert del grup Echoes of Pink Floyd. Divendres a les 21 hores.
Màgia i humor
“Algosospechoso” és un espectacle minimalista d’Albert Vidal que es presentarà al Cafè-Teatre L’Artista aquest divendres a les 21 hores.
Cinema
El Cinema Catalunya organitza del 13 al 19 de març la 5a edició de “The Oscars Week”, amb nou propostes relacionades amb les estatuetes més famoses de Hollywood.
Musical
El Cor Fil de Notes interpreta el reconegut musical “El Rei Lleó” en versió concert amb músics en directe. Tindrà lloc aquest dissabte, a les 18 hores, a l'Auditori Municipal de Terrassa.
Humor
L’humorista Elías Torres arriba a la Sala Rasa 64 amb el seu espectacle “La tribu de los idiotas”. Dissabte a les 22 hores
Visita i taller familiar
Mariana Baertl mostrarà a les famílies la seva obra exposada a la sala Espai Zero del Museu Tèxtil sota el títol “Vida Costera”. L'activitat se celebrarà aquest diumenge a les 11.30 hores