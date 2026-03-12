Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 13 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 12 de març de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies del divendres 13 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dolores Sánchez Sánchez, 90 anys

Data de la defunció: 12 de març del 2026
Cerimònia: 13 de març del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Joaquín Martínez Alcaraz, 72 anys

Data de la defunció: 12 de març del 2026
Cerimònia: 13 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

José Polo Aguilera, 71 anys

Data de la defunció: 11 de març del 2026
Cerimònia: 13 de març del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

