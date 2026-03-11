Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 12 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de març de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dijous 12 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rosario Montero Quesada, 90 anys

Data de la defunció: 11 de març del 2026
Cerimònia: 12 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

María Luz Pérez Quero, 81 anys

Data de la defunció: 10 de març del 2026
Cerimònia: 12 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Rosa Torà Cirera, 71 anys

Data de la defunció: 11 de març del 2026
Cerimònia: 12 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Florentina Sellarès Castellet, 101 anys

Data de la defunció: 11 de març del 2026
Cerimònia: 12 de març del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades