Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 8 de març del 2026

Publicat el 07 de març de 2026 a les 19:15

Aquestes són les cerimònies del diumenge 8 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafael Carmona Alonso, 67 anys

Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Pepi Delgado Jiménez, 77 anys

Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Carmen Ramírez Barrera, 79 anys

Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Martín Pérez Martínez, 94 anys

Data de la defunció: 7 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Carmen Cabello Marín, 99 anys

Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 18.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris

