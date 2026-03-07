Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 8 de març del 2026

Aquestes són les cerimònies del diumenge 8 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Rafael Carmona Alonso, 67 anys
Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Pepi Delgado Jiménez, 77 anys
Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa
Carmen Ramírez Barrera, 79 anys
Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Martín Pérez Martínez, 94 anys
Data de la defunció: 7 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Carmen Cabello Marín, 99 anys
Data de la defunció: 6 de març del 2026
Cerimònia: 8 de març del 2026, a les 18.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris