Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 1 d'abril del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de març de 2026 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies de dimecres 1 d'abril del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Urbano Luque, 92 anys

Data de la defunció: 30 de març del 2026
Cerimònia: 1 d'abril del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Salvador López Guidet, 77 anys

Data de la defunció: 31 de març del 2026
Cerimònia: 1 d'abril del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Jordi Pérez Manso, 64 anys

Data de la defunció: 30 de març del 2026
Cerimònia: 1 d'abril del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

