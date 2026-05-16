Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 17 de maig del 2026

  Cementiri de Terrassa

Publicat el 16 de maig de 2026 a les 20:26

Aquestes són les cerimònies del diumenge 17 de maig del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Pi Gutés, 101 anys

Data de la defunció: 15 de maig del 2026
Cerimònia: 17 de maig del 2026, a les 9.00 hores, a la Parròquia de Sant Joan de Matadepera

Francisca Rico Herrerias, 94 anys

Data de la defunció: 15 de maig del 2026
Cerimònia: 17 de maig del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Figueras Hernández, 86 anys

Data de la defunció: 15 de maig del 2026
Cerimònia: 17 de maig del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Lola Martínez Sánchez, 93 anys

Data de la defunció: 16 de maig del 2026
Cerimònia: 17 de maig del 2026, a les 12.00 hores, a l'Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

