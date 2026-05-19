Una avaria elèctrica a MútuaTerrassa obliga a reprogramar proves

L'hospital ha mantingut bona part de l'activitat gràcies a dos generadors

Publicat el 19 de maig de 2026 a les 14:34
Actualitzat el 19 de maig de 2026 a les 15:05

Un foc en el cablejat d'alimentació general ha deixat l'edifici de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa sense subministrament de llum de la xarxa principal aquest dimarts, segons han confirmat fonts de Mútua. L'avaria ha començat de matinada i ha obligat a reprogramar algunes proves previstes a primera hora del matí. 

Malgrat la incidència, el centre sanitari ha mantingut el 99% de les tasques operatives gràcies a l'activació de dos generadors amb els que s'ha pogut treballar durant el matí. 

Els tècnics de la companyia elèctrica han treballat en la reparació dels sis circuits de mitja tensió danyats, els quals passen per sota del pont de la Mútua, i ara mateix l'edifici ja disposaria de subministrament elèctric. 

