Què en pensen els experts del territori de la línia orbital?

Cesc Poch, sindicalista: “És un punt d’inflexió per capgirar al model radial”
Un canvi de model per a la mobilitat. El terrassenc i sindicalista Cesc Poch celebra l’acord de la línia orbital com un “punt d’inflexió” per capgirar el sistema radial català i millorar la vida dels treballadors. Poch recorda que el Vallès és “l’àrea industrial més gran del sud d’Europa” i adverteix que la falta de transport públic empobreix la ciutadania, obligada a “gastar el seu salari i el seu temps a la carretera”.
El sindicalista demana celeritat per escurçar el termini de 15 anys fixat pel Govern, aprofitant els trams ja operatius per evitar el pas obligat per Barcelona. També ho valora com un èxit de la lluita al territori: “Els que vam estar implicats en la campanya contra el Quart Cinturó veiem que res ha sigut en va i que estem guanyant el relat”. Per a Poch, el tren orbital significa “empatar” la partida davant d’un “model desarrollista” que ha consistit durant dècades en construir més autopistes. A més, subratlla que la saturació de l’A7 s’ha de resoldre amb el corredor mediterrani per a les mercaderies, però que millorar la mobilitat quotidiana de la gent ha de ser clau. “No pot ser que per anar de Terrassa a Granollers en tren triguis 1 hora i mitja quan hi ha 10 quilòmetres”, assenyala.
Manel Larrosa, urbanista: “No hi ha projecte, falta un estudi que valori alternatives”
L’urbanista Manel Larrosa adverteix que l’anunci és prematur. “No hi ha cap projecte, falta un estudi informatiu previ que valori alternatives, costos i demanda”, assegura. Tot i compartir la idea de trencar el model radial, Larrosa considera que la línia proposada no és la solució perquè un circuit tan exterior és “costosíssim i no estalvia temps”. L’expert defensa que l’alternativa eficient és potenciar l’actual eix prelitoral de l’R8, incorporar-hi serveis regionals d’alta velocitat, i executar d’una vegada els intercanviadors pendents a Volpelleres, Hospital General i Barberà del Vallès.
Xavier Massallé, enginyer de camins: “Cal parlar d’allò que és més urgent i prioritari”
Xavier Massallé, exdirector de programa de Grans Infraestructures de l’Ajuntament, defensa que abans de tot “caldria parlar d’allò que és més urgent i prioritari”. Tot i admetre que l’orbital pot ser “positiu” per reequilibrar el país i no dependre de Barcelona, Massallé adverteix que és una obra a “molt llarg termini” i poc rendible si es compara amb la prioritat de construir “l’estació de Terrassa Oest o la de Terrassa Sud” de FGC. Massallé defensa que el problema actual de connexió entre els dos Vallesos es resoldria de forma més econòmica amb un intercanviador entre l’R4 i l’R8 a Barberà, i critica que es projectin infraestructures de 5.200 milions d’euros quan “encara no s’ha posat en marxa un bus exprés” entre Terrassa, Sabadell i Martorell.