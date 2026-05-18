El futur complex sanitari de Terrassa inclourà atenció intermèdia

El futur complex assistencial del carrer de Pau Marsal ampliarà finalment el seu abast i inclourà també un dispositiu sociosanitari d’atenció intermèdia (HAI). Inicialment, el projecte contemplava la implantació d’un nou Centre d’Atenció Primària (CAP), un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i una base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però CatSalut ha incorporat aquest nou recurs assistencial al programa funcional previst.
La incorporació d’aquest servei respon a la voluntat de centralitzar en aquest espai recursos d’atenció intermèdia per donar cobertura al conjunt de la ciutat.
El nou equipament s’ubicarà en uns terrenys situats entre els carrers de Pau Marsal, Marinel·lo Bosch i Joaquim Costa. Inicialment, el projecte ocupava una peça d’uns 2.160 metres quadrats, suficient per encabir el futur CAP Països Catalans, el primer CUAP de la ciutat i la base del SEM. Amb la incorporació del dispositiu d’atenció intermèdia, però, el programa s’ha ampliat fins als més de 9.900 metres quadrats.
Aquest projecte obligarà a modificar la qualificació urbanística dels terrenys, ja que actualment estan catalogats com a equipament educatiu, espai utilitzat ara com a aparcament de la UPC. A més, una altra part dels terrenys està destinada a habitatge tutelat. Segons s'ha detallat aquest dilluns durant una reunió ordinària de la comissió informativa de Territori i Habitatge, la Generalitat no pot acceptar encara la cessió dels terrenys perquè la qualificació urbanística actual no correspon a l’ús sanitari previst. De moment, l’Ajuntament farà un oferiment dels terrenys a CatSalut perquè es pugui començar a treballar en l’avantprojecte.
Posteriorment, caldrà tramitar un pla especial urbanístic per canviar la qualificació del sol. Aquest procediment permetrà adaptar els terrenys als nous usos previstos abans de completar la cessió. Així doncs, només després d’aquest pas es podrà formalitzar la cessió definitiva dels terrenys a favor de CatSalut.
CAP Nord i CAP Sud
La comissió també va informar favorablement de la cessió gratuïta a CatSalut d’una parcel·la de 2.650,38 metres quadrats situada al parc de la República, on s’ha de construir el futur CAP Nord. El nou equipament permetrà traslladar l’actual centre de l’avinguda del Vallès a unes instal·lacions més modernes i adaptades a les necessitats. Ara, l’expedient haurà de superar el període d’informació pública abans de l’aprovació definitiva de la cessió.
D’altra banda, el ple municipal també preveu aprovar inicialment la cessió d’una parcel·la de 1.258,26 metres quadrats a l’avinguda de Can Jofresa per ampliar el CAP Sud. Un cop completats els tràmits corresponents, CatSalut podrà impulsar les obres d’ampliació del centre sanitari.
Tot plegat, el ple de maig preveu aprovar els expedients per fer possible el futur CAP Nord, l’ampliació del CAP Sud i el nou complex de Pau Marsal amb CAP, CUAP, SEM i atenció intermèdia.
Nou impuls al Pacte de Salut de Terrassa
L’Ajuntament i CatSalut han reforçat el desplegament del Pacte de Salut de Terrassa amb nous passos administratius per impulsar equipaments i millores assistencials. El conveni signat el 2023 inclou actuacions com el futur CUAP, el CAP Països Catalans, el trasllat del CAP Nord, l’ampliació del CAP Sud i reformes en centres existents. El seguiment dels projectes es farà mitjançant un grup de treball entre les administracions implicades, encarregat de coordinar calendaris i vetllar pel compliment dels compromisos adquirits.