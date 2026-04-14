Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 15 d'abril del 2026

Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 19:18

Aquestes són les cerimònies del dimecres 15 d'abril del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Paquita Molina Castro, 84 anys

Data de la defunció: 14 d’abril
Cerimònia: 15 d’abril, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pedro Moscoso Barrera, 82 anys

Data de la defunció: 13 d’abril
Cerimònia: 15 d’abril, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Xavi Torres Garcia, 44 anys

Data de la defunció: 13 d’abril
Cerimònia: 15 d’abril, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Luisa Sánchez Barreiro, 92 anys

Data de la defunció: 13 d’abril
Cerimònia: 15 d’abril, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Isidora Cortés León, 98 anys

Data de la defunció: 13 d’abril
Cerimònia: 15 d’abril, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Joaquim Canudo Coronas, 83 anys

Data de la defunció: 14 d’abril
Cerimònia: 15 d’abril, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

