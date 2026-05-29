Adeu a un quiosc emblemàtic de Terrassa: "És dur pel lligam que tenim amb els clients de tants anys”

Terrassa s’acomiada d’un establiment amb 32 anys de trajectòria. El quiosc del carrer Nou de Sant Pere deixarà d’obrir les portes a partir del 31 de maig, és a dir, de diumenge. “Se’ns acaba el contracte i la propietat del local ens va dir que no llogaria més el local, sinó que ens ho venia”, va explicar al Diari de Terrassa l’actual quiosquer, Joan Garcia, una oferta la qual no pot assumir. Amb aquesta pèrdua, Terrassa es queda sense un dels pocs punts dedicats a la venda de premsa, revistes i col·leccionables que queden a la ciutat.
El negoci el va iniciar el seu pare l’any 1974, precisament, al carrer Nou de Sant Pere, però tant en Joan Garcia com el seu germà van implicar-s’hi de bon principi. “Ens ho combinàvem matí i tarda, segons ens ho permetessin els estudis de l’un i l’altre”, va recordar el quiosquer. Des d’allà, el negoci es va anar ampliant a altres punts de la ciutat fins a arribar a tenir tres locals oberts alhora. “El meu pare va muntar una altra botiga a la Font Vella que va estar molts anys i posteriorment va llogar una altra botiga de la Rambla”, va concretar Garcia. La gestió dels diversos quioscs se’ls van repartir ambdós germans i les seves parelles i, fins ara, l’únic canvi que han tingut ha estat que el negoci de la Font Vella l’han substituït per un altre a la carretera de Matadepera. “Quan ens van canviar els carrers [de la Font Vella i els voltants] va canviar molt el tema”, va apuntar.
Tot i abaixar la persiana del local, l’activitat del quiosc no quedarà del tot aturada. “Durant aquests anys hem compaginat el que és la venda de premsa amb el repartiment a domicili”, va esmentar el quiosquer. Aquest darrer model de negoci és el que han estat potenciant durant els darrers anys i és, precisament, el que mantindran. “Hem llogat un local més petit molt a prop d’aquí i les persones que ja feien el repartiment s’hi encarregaran i ho continuaran efectuant”, va assegurar Garcia. A més, ha comentat que aquest nou emplaçament estarà obert al públic en un horari molt reduït, de 5:30 a les 10 hores del matí tots els dies de la setmana.
Un bon moment per plegar
”M’hauria retirat igualment aquest any, per tant, això ha anat a parar a la finalitat que volíem”, va comentar el propietari del quiosc. Com a jubilat, va afirmar, no vol parar quiet. “Tinc moltes ganes de fer tot el que no he pogut fer en la meva vida laboral”, coses com nedar i anar a classes de cuina. “Tothom diu que haig d’ocupar el temps perquè si no em donarà alguna cosa”, va destacar.
Tot i estar content per la jubilació, va assegurar Garcia, l’acomiadament amb els clients de tota la vida és “bastant dur”. “Per mi és una cosa desconeguda i és dur per tot el lligam que hem tingut amb ells durant tants anys”, va apuntar, i va afegir que els usuaris solen dir-li que “els fa molta pena per ells i que s’alegren molt per mi”. Ell va voler concloure amb unes paraules dirigides a tota la seva clientela: “Simplement, vull agrair a tothom tot el que ens han donat, perquè nosaltres n’hem donat molt, però també hem rebut moltíssim”, va concloure Joan Garcia, emocionat.