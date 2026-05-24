Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 25 de maig del 2026

  Cementiri de Terrassa

Publicat el 24 de maig de 2026 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del dilluns 25 de maig del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

José Soler Soler, 94 anys

Data de la defunció: 24 de maig del 2026
Cerimònia: 25 de maig del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Vidal Corominas, 95 anys

Data de la defunció: 23 de maig del 2026
Cerimònia: 25 de maig del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Antoni Pujals Vallhonrat, 100 anys

Data de la defunció: 23 de maig del 2026
Cerimònia: 25 de maig del 2026, a les 16.00 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa

Ales Alba Doblas, 56 anys

Data de la defunció: 22 de maig del 2026
Cerimònia: 25 de maig del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

