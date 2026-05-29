El Ball de Plaça encén el ple pels nous protocols de Festa Major

La polèmica sobre l’exclusió de Vox del Ball de Plaça ha marcat aquest divendres l’aprovació dels nous protocols de Festa Major de Terrassa al ple municipal. El text, treballat durant tres anys entre l’Ajuntament i les entitats de cultura popular, ha tirat endavant amb els vots favorables de Tot per Terrassa, PSC, ERC i Junts, l’abstenció del PP i el vot contrari de Vox.
El debat ha girat sobre el punt que reconeix que són les colles participants les que decideixen quines autoritats conviden a ballar als actes tradicionals. Vox denúncia que això “empara un dret de veto polític amb la tolerància de l’equip de govern i la majoria de grups polítics”. La portaveu del grup d’extrema dreta, Alicia Tomás, exclamava que “aquesta només serà la Festa Major d’alguns terrassencs”.
La resposta de la resta de grups ha estat contundent. El regidor de Cultura, Joan Salvador, ha defensat que les entitats simplement reclamen recuperar l’origen del Ball de Plaça. “Primer va ser el ball. Després es va institucionalitzar i es va convidar les autoritats”, afirmava. Salvador insitia que participar-hi “és una invitació. Sigui idea de qui sigui. Només volen recuperar la capacitat de convidar a qui ells vulguin”.
El regidor de Tot per Terrassa també ha reivindicat que “la cultura popular neix de les entitats i de les persones”, remarcant que “els protocols no volen imposar ni convertir la cultura popular en una norma rígida”. Segons Salvador, “les colles reclamen poder decidir amb qui volen ballar”.
En la mateixa línia es s'ha expressat el republicà Pep Forn, que ha defensat que “els protocols els elabora la societat civil sense ingerències polítiques”. Forn ha assegurat que “a la nostra Festa Major hi cap tothom que respecti que tothom hi cap”.
Des del PSC, Adrián Sánchez ha retret a Vox les seves crítiques a les entitats de cultura popular, posant d’exemple comentaris del partit cap a aquests grups populars referint-se a ells com a “eixelebrats”, “Inflats de subvencions” o “plens d’odi”. El regidor socialista ha recordat que, segons l’informe del secretari municipal, “ser o no convidat a ballar no suposa cap pèrdua de drets polítics”, i ha reivindicat la Festa Major com “un patrimoni compartit que les entitats mantenen viu durant tot l’any”.
El PP, per la seva banda, s'ha abstingut. La regidora Marta Giménez ha reconegut la feina de les entitats però ha advertit que els protocols “obren un ventall molt ampli i un fet sense precedents” i ha reclamat que la Festa Major continuï sent “de tothom”.
L’alcalde, Jordi Ballart, ha tancat el debat reivindicant “una festa més oberta, sense discriminacions, sense odi” i reforçant el paper de la cultura popular com “el tronc fonamental de la Festa Major de Terrassa”.