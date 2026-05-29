Suprimeixen una línia d’I3 a l’Escola Roc Alabern

L’Escola Roc Alabern perdrà una línia d’I3 de cara al curs 2026-2027. La decisió, que no s’havia fet pública fins aquest divendres, ha generat malestar tant al centre educatiu com al govern municipal, que considera que existien alternatives per evitar la reducció de grups.
La regidora d’Educació, Patricia Reche, ho ha anunciat durant el ple ordinari municipal celebrat aquest divendres, tot i seguir en el seu procés de baixa per maternitat. Segons explicava, la decisió arriba després del procés de preinscripció escolar, en què el centre no hauria assolit prou sol·licituds per mantenir les dues línies d’I3 previstes. “Suprimeixen una línia a l’Escola Roc Alabern perquè no han omplert com s’esperava, però s’han quedat infants fora d’aquesta primera opció”, ha alertat Reche.
La regidora també ha traslladat el malestar que li havia expressat el mateix centre educatiu. “L’escola està molt desmotivada perquè senten que no se’ls ajuda, que no tenen forces per reinventar-se. Pensen que són una escola molt estigmatitzada i que no reben ajuda”, relatava.
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, l’Ajuntament ha conegut la supressió de la línia a través dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional del Vallès Occidental. Des d’aquest organisme se’ls ha comunicat que la decisió correspon al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat, després d’analitzar els resultats de la preinscripció. El Departament argumenta que el centre no havia rebut prou demandes per mantenir els dos grups d’I3 que tenia i que, dins la mateixa zona escolar, existeixen places vacants suficients per absorbir la matrícula viva que es pugui produir al llarg del curs.
Tot i això, el govern municipal ha expressat el seu desacord amb la decisió. L’Ajuntament considera que hi havia alternatives abans d’arribar a la supressió d’una línia, especialment en un centre que treballa en un context social complex. “Treballen molt per construir un projecte inclusiu, digne i de qualitat, però no tenen una planificació educativa valenta”, ha lamentat Reche al ple.
El consistori defensa que mantenir grups més reduïts podria haver estat una oportunitat per reforçar l’atenció educativa i garantir una millor resposta a la matrícula viva durant el curs. En aquest sentit, l’Ajuntament reclama més recursos i facilitats per als centres amb majors necessitats educatives i socials.
La mesura arriba sorprenentment ara, un mes just després de la publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds. Terrassa ja havia aconseguit mantenir una línia de primer d’ESO de l’Institut Mont Perdut, inicialment plantejada per a suprimir-se.
La plataforma d’AFA de l’escola pública de Terrassa, La Pepeta, també ha carregat durament contra la decisió. L’entitat considera que la supressió de la línia és “absolutament injustificable i infame” i alerta que afecta especialment el barri de la Maurina i una escola que “fa mans i mànigues per tirar endavant un projecte educatiu extraordinari”. La plataforma denuncia una “sobreoferta” de places concertades a la zona 1 i critica que es retalli una línia al Roc Alabern mentre centres concertats mantenen tres o quatre grups. A més, retreu manca de transparència tant al Departament com a l’Ajuntament i avisa que es mobilitzarà perquè la decisió “no es confirmi”, tot expressant el seu suport a l’escola i a l’AFA del centre.