“No és només una beca”: així funciona el suport a joves estudiants de la Fundació Impulsa

“No és només una beca. Sents que hi ha algú que et segueix i et sents més acollit”. Així resumeix l’Erick Buil, estudiant terrassenc de 17 anys, l’experiència amb la Fundació Impulsa i el programa de mentoria que acompanya joves en situació de vulnerabilitat durant els seus estudis de Formació Professional. Al seu costat hi ha el Jose Segovia, mentor voluntari des de fa gairebé quatre anys, amb qui comparteix converses sobre estudis, futur professional, motivacions i també inquietuds personals.
La seva és una de les històries que exemplifiquen la campanya que la Fundació Impulsa ha impulsat les darreres setmanes per captar nous mentors.
Segovia, prejubilat després de 35 anys treballant al sector de les telecomunicacions, va arribar a la Fundació després que un amic li parlés del projecte. “Ja havia fet una mica de mentoria dins l’empresa amb becaris i també havia tingut mentors durant la meva trajectòria professional”, explica. Quan va deixar la feina, va veure en Impulsa una manera de continuar acompanyant altres persones.
El que el va convèncer va ser el model de treball de l’entitat. “Ho tenen molt ben muntat. Tens una tècnica de referència, formacions, materials per preparar trobades i suport constant”, destaca. Segovia defineix la mentoria com “un viatge” que acompanya els joves durant els seus estudis i que va molt més enllà de les notes.
En el cas de l’Erick, el procés amb la Fundació va començar a quart d’ESO, quan des de l’institut li van parlar de les beques per estudiar un grau mitjà. Després de diferents entrevistes, videotrucades i activitats, va acabar entrant al programa per cursar electromecànica de l’automòbil.
Quan li van assignar un mentor no sabia gaire què esperar. “M’imaginava una relació més freda i professional, només enfocada als estudis. Però ha estat molt diferent”, assegura. Les trobades, aproximadament un cop al mes, combinen converses sobre assignatures, problemes del dia a dia, aficions o objectius de futur. Parlen de mecànica, de motors, del projecte de competició de l’institut o fins i tot del gimnàs.
“Als meus amics no els explico gaire com em van els estudis, però amb el Pepe sí que m’obro més perquè sé que em donarà el seu punt de vista”, afirma el jove. Aquesta confiança li ha servit especialment en moments de desmotivació o dubtes. L’Erick té clar que vol dedicar-se a la mecànica de competició i especialitzar-se en motos, però també és conscient de l’exigència del sector. “Hi ha hagut moments que he pensat si seguir o no. I ell m’ha recordat per què m’agrada tant aquest món”, explica.
La relació també ha tingut impacte en la manera com afronta els estudis. En una ocasió, per exemple, el mentor el va ajudar a gestionar els conflictes derivats dels treballs en grup, en què sovint acabava assumint més responsabilitats que la resta de companys. “Em va fer veure que també havia de parlar amb els professors i explicar la situació”, recorda.
Per a Segovia, la mentoria també és enriquidora des del punt de vista personal. “Et dona una altra visió de com viuen i pensen els joves d’avui”, assegura.
La Fundació Impulsa busca precisament aquest perfil de voluntari: persones majors de 30 anys amb empatia, sensibilitat social i ganes d’acompanyar joves durant el seu itinerari formatiu. El compromís és de cinc hores mensuals i l’entitat ofereix seguiment i formació als mentors.
Per a l’Erick, la mentoria és el que diferencia el programa d’una simple ajuda econòmica. “Et sents més acollit. No és només que et donin diners, sinó que tens algú que et segueix i t’acompanya”, explica. De fet, assegura que quan acabi el grau mitjà vol continuar estudiant un grau superior i tornar a formar part de la Fundació.
Per la seva banda, Segovia anima qualsevol persona que tingui dubtes a provar l’experiència. “Només cal saber escoltar. És molt enriquidor per a les dues parts”, conclou.