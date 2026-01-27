Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 28 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 28 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLibrada Sánchez Carretero, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de gener del 2026\r\nCerimònia: 28 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nMariano Macià Claramunt, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de gener del 2026\r\nCerimònia: 28 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nJosefina Pi Ventura, 88 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de gener del 2026\r\nCerimònia: 28 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nClemència Peris Barba, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 de gener del 2026\r\nCerimònia: 28 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n