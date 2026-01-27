Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 28 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 19:01

Aquestes són les cerimònies del dimecres 28 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Librada Sánchez Carretero, 88 anys

Data de la defunció: 26 de gener del 2026
Cerimònia: 28 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Mariano Macià Claramunt, 93 anys

Data de la defunció: 26 de gener del 2026
Cerimònia: 28 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Josefina Pi Ventura, 88 anys

Data de la defunció: 26 de gener del 2026
Cerimònia: 28 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Clemència Peris Barba, 68 anys

Data de la defunció: 27 de gener del 2026
Cerimònia: 28 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

