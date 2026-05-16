Droguería Carmen, botiga de barri: “Abans, la rambla de Francesc Macià era tot terra i davant només hi havia camps"

Quan l’Antonio Martínez i la Carmen Usero van obrir la Drogueria Carmen, l’any 1965, Sant Pere Nord encara era un barri gairebé per construir. La rambla de Francesc Macià “era tot terra i davant del local només hi havia camps”, recorda la seva filla Carmen Martínez, que avui està al capdavant d’aquest negoci familiar.
Sis dècades després, l’establiment continua al mateix lloc, tot i que poc té a veure amb aquell primer espai. “Inicialment, era un quarto de reixa”, explica la propietària. Una porta petita i una sola habitació conformaven una botiga que, amb els anys, la família va anar ampliant. “Quan disposaven de diners, la feien una mica més gran”, subratlla.
Des de ben petita, la Carmen ha estat vinculada al negoci. “Quan els meus pares van muntar l’establiment jo tenia sis o set mesos”, assegura. Encara recorda els primers aparadors plens de joguines i una època en què l’oferta era molt més limitada. “Abans només hi havia un tipus d’ambientador o, com a màxim, dos. Ara, en canvi, n’hi ha dos-cents”, exemplifica.
Un local de doble altura
Actualment, la Droguería Carmen compta amb dues plantes i cinc treballadors. L’última gran reforma va arribar a principis de segle. Exactament, l’any 2000, quan van ampliar el local amb un pis més. A la planta baixa es poden trobar productes de drogueria, perfumeria, pintura i parafarmàcia, entre d’altres, mentre que a la superior s’hi concentren les joguines i articles de modelisme.
Més enllà de l’oferta de productes, però, la propietària defensa que una de les claus del negoci continua sent el tracte proper i l’atenció personalitzada. “Intentem ajudar la gent”, manifesta. Des de tasques difícils fins a productes concrets, molts clients hi busquen consell especialitzat. “Això és el que no et donen les grans superfícies”, afirma.
Durant aquestes dècades, diverses generacions de famílies han passat per la botiga. “Han vingut l’àvia, el fill o filla i els nets”, diu la Carmen, que reconeix que li fa especial il·lusió veure créixer els nens que abans entraven acompanyats dels pares. Tot i ser un comerç molt arrelat a Sant Pere Nord, la clientela arriba també d’altres barris de Terrassa, sobretot perquè "queden molt poques drogueries a la ciutat".
No és cap misteri que les grans superfícies i els nous hàbits de consum compliquen el futur del comerç de proximitat. Tot i això, a la Droguería Carmen tenen clar quin és el camí: “Sabem que el nostre punt fort és l’atenció al públic i tenir productes de qualitat”.