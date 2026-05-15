Terrassa ja té candidats a Capgròs de l’Any 2026: aquests són els set noms escollits

El Casinet de l’Espardenya ja ha fet pública la llista de capdidats a Capgròs de l’Any 2026 a Terrassa. Després de “grans deliberacions fins a altes hores de la matinada”, l’entitat ha anunciat aquest divendres els set aspirants que optaran a convertir-se en el 47è Capgròs de la ciutat i agafar el relleu del cineasta Caye Casas, escollit l’any passat.
Els candidats defensaran la seva capdidatura el dissabte 6 de juny a les 19 hores a la plaça Vella, en el marc de la tradicional Festa dels Capdidats. Mentrestant, les votacions ja estan obertes i es poden fer enviant un correu electrònic a casinet.espardenya@gmail.com fins al mateix 6 de juny a les 21 hores. També es podrà votar presencialment durant la festa, en una urna instal·lada a la plaça.
Com és habitual, el Casinet de l’Espardenya ha acompanyat cada capdidatura amb la seva particular descripció:
Carmen Aguilar Moreno
Una de les voluntàries i activistes socials més estimades de la ciutat per la seva dedicació altruista a les persones amb necessitats especials i col·lectius vulnerables. Va arribar a Terrassa des d’Alcalà de Guadaíra quan encara no tenia els 15 anys. Dedica el seu temps a l’entitat Prodis, on fa una tasca solidària constant, però també al barri de Ca n’Anglada. Podem dir que la seva afició i vocació és cuidar de les persones.
Noelia Fernández Estrada
Reconeguda com a millor xef jove de Catalunya 2026 en el marc del Concurs de Cuina Jove. El plat amb què va impressionar el jurat va ser una reinterpretació de la “perdiu amb col a la catalana”, destacada per combinar tradició, producte de proximitat i tècniques modernes. Gràcies a aquest èxit representarà Catalunya a la final de l’European Young Chef Award, que tindrà lloc a Malta a la tardor. Segur que ens lleparem els dits amb els seus plats.
Teresa Jarque Martínez
Músic i activista cultural. L'any 2003 va iniciar els seus estudis de trompa, instrument que avui toca com a membre tant de l'Oh!rquestra com de la Banda de Terrassa, formació que enguany commemora el seu 25è aniversari. A més de la música, ha treballat com a fotògrafa en diversos mitjans escrits i ha col·laborat en publicacions culturals i artístiques relacionades amb Terrassa.
Ramón Herrera Ayala, el Ramon del peix!
Un dels peixaters històrics del Mercat de la Independència, que aquest mes d’abril s’ha jubilat després de gairebé 47 anys de professió. Trobarem a faltar la seva energia inesgotable, el seu somriure darrere el taulell i aquelles converses —o "batalletes", com ell en diu— amb les seves estimades "marujes". Sens dubte, el gust de les orades, les gambes i les sípies ja no serà el mateix sense la seva presència.
Anna Granero Galofre
Intèrpret de llengua de signes catalana amb una trajectòria professional vinculada a l’accessibilitat per a persones sordes i sordcegues. Fa més de vint anys que treballa en interpretació de llengua de signes en àmbits educatius, televisius i socials. També ha treballat com a guia-intèrpret per a persones sordcegues i com a docent en cicles formatius.
Mercè Gómez Llobregat
Referent de la història del moviment feminista. Les reivindicacions de les desigualtats socials, els drets de les dones i en contra de la violència de gènere l’han acompanyat tota la vida. Com a docent i sindicalista ha fet bandera de la coeducació i el feminisme. Va participar en la creació del Grup de Dones de Terrassa, de la Coordinadora Feminista del Vallès i del Casal de la Dona, que enguany celebra el 40è aniversari de la seva fundació.
Ramon Grimalt Santacana
Dermatòleg, divulgador i professor. Ha publicat més d’una desena de llibres científics i participa habitualment en mitjans de comunicació parlant sobre salut de la pell i prevenció solar. Un cop més, i ja en van tres, és un dels investigadors més citat i rellevant del 2025 segons la Universitat d'Stanford. Els seus consells ens ajuden a cuidar la nostra pell i el nostre cabell.
L’edició d’enguany també inclou l’habitual escarni, que el Casinet dedica als "trinxeraires, brètols i cafres que han deixat perdre els Tres Tombs de Terrassa”.
El nom del nou Capgròs de l’Any es donarà a conèixer, com es habitual, el divendres de Festa Major.