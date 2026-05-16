El terrassenc Enric Luzán interromp la seva volta al món a peu per recollir un premi: "Només m'ha donat temps d'agafar una jaqueta"

Terrassa va estar present entre els guardonats de la segona edició dels Premis CRIT a la creació de contingut en català. En concret, el creador i esportista terrassenc Enric Luzán (@enricluzan), que encara està efectuant el seu repte de donar la volta al mon a peu, va ser el guanyador a la categoria d'esports, en la qual va competir contra el comentarista del Barça, Aleix Martinez (@aleixmartines), l'esportista Marta Robli (@mrobli), la caminadora de muntanya Camí 100 Cims (@cami100cims) i la preparadora física Mery (@marietaa0399). L'esdeveniment va tenir lloc al Teatre Coliseum de Barcelona i està organitzat per 3Cat, el moviment Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació de Catalunya (AMIC).
Un dels moments més celebrats i emotius de la nit va arribar, precisament, amb l’aparició sorpresa del creador de contingut de Terrassa, ja que ha hagut d'interrompre temporalment la seva volta al món per desplaçar-se des d'Istambul fins a Barcelona per poder recollir de manera presencial el seu premi, cosa que va provocar una de les ovacions més intenses de la gala. En un primer moment, semblava que Luzán no havia pogut viatjar, ja que van projectar un vídeo d'ell agraïnt el guardó des de Turquia, però a mig missatge el vídeo es va interrompre i el terrassenc va fer la seva aparició al Coliseum.
"M'agradaria reivindicar Youtube, que potser és una xarxa complicada pels creadors catalans per l'algoritme, però és més fàcil crear una comunitat allà", va dir el terrassenc des de la tribuna, i va afegir que "en temps del 'scroll' infinit, en què a vegades mirem contingut sense sentit", que la gent trii a propòsit veure els vídeos d'un creador de contingut en concret té mèrit.
Després de rebre el guardó, Enric Luzán va admetre que el seu outfit curiós, amb una americana i una samarreta amb el mapa del món, que és la mateixa que utilitza per caminar, tenia una raó de ser: "Només m'ha donat temps a agafar una jaqueta", va comentar el de Terrassa. "Encara no m'ho crec", va destacar.