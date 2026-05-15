Atenció: tu pots fer el cartell de la Festa Major de Terrassa

Tu pots fer el cartell de la Festa Major de Terrassa 2026. Tot està obert. Hi ha una aplicació per participar-hi. Es tracta d'un projecte pioner al món. Almenys, a l'artista impulsora del projecte, Anna Taratiel, no li consta una iniciativa semblant.
L'Ajuntament ha presentat aquest divendres el format obert decidit per a aquest any. És obra de l'artista urbana Anna Taratiel i consisteix en un procés participatiu basat en una composició bàsica de formes geomètriques amb els colors lila, verd i taronja, amb fons rosa. El fons elemental està representat en un mural a la plaça de la Torre del Palau, però l'equip de Taratiel i l'Ajuntament han creat una aplicació mitjançant la qual la ciutadania podrà fer la seva aportació. Els participants es podran guardar el seu disseny i finalment es triarà una cinquantena de models per exhibir-los en banderoles o cartells escampats per la ciutat.
L'any passat, el govern municipal va decidir modificar la fórmula de creació del cartell, fins aquell moment adjudicat a alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. Conrad Roset va ser l'encarregat del disseny del 2025 amb una alegoria de les colles de cultura popular. Enguany, l'Ajuntament ha encarregat la feina a l'artista Anna Taratiel, reconeguda creadora de murals amb projecció internacional. "Volíem que el talent que exporta també es quedés a Terrassa", ha dit l'alcalde, Jordi Ballart, en la presentació.
Mural
L'acte ha tingut lloc als peus del mural que Taratiel ha pintat als darrers dies a la plaça de la Torre del Palau. Allà s'havia disposat un monitor en el qual s'ha dut a terme una demostració del veritable fenomen d'enguany: una aplicació per mantenir oberta la incorporació de dissenys dels terrassencs abans, durant i fins i tot després de la festa, que se celebrarà del 3 al 8 de juliol.
Taratiel ha fet el cartell oficial, present aquest divendres a la plaça, però el vessant més destacable de la iniciativa és l'expressió digital d'aquesta edició. Això és el que constitueix "el punt trencador", com ha dit Ballart. El procés transforma el fet en un "espai obert, dinàmic, participatiu".
L'artista ha jugat amb la inspiració d'elements com ara les rieres, les xemeneies, el pont de Sant Pere o les ales d'un drac per nodrir de peces geomètriques el cartell original, combinant una paleta de colors que ha considerat especialment "impactant", que tenen "soroll, vibracions".
A partir del cartell original, tothom pot fer la seva contribució amb una aplicació fixada a la web de la Festa Major. Tothom pot fer ús de les formes i combinar-les, i guardar tantes còpies com vulgui. I enviar les seves idees als promotors del projecte, que en faran una selecció. Unes 50 obres figuraran a banderoles i altres formats de promoció a la via pública. Ha començat el termini, que tindrà una durada d'uns 10 dies.
"Agraeixo aquesta confiança i aquesta oportunitat", ha declarat l'artista. És un honor crear una nova imatge d'una festa que forma part de la nostra memòria", ha recalcat Taratiel.
Imaginari
Segons el consistori, el seu mural "és una composició creada a partir de diferents peces inspirades en elements emblemàtics de la ciutat, com la cultura popular, l'arquitectura, la música, l'esport o l'imaginari urbà". Es tracta d'una imatge "que va més enllà del plànol físic i es trasllada a l'àmbit digital per tal que la ciutadania pugui crear la seva pròpia imatge de la festa, a partir de la combinació lliure dels diferents elements en un aplicatiu web".
Així doncs, "aquest any no hi haurà un cartell únic, sinó que la ciutadania podrà participar d'aquest projecte de ciutat amb les seves pròpies creacions, generant múltiples imatges de la Festa Major que se seleccionaran per reproduir en els formats físics habituals per anunciar-la, com ara banderoles, cartells i altres elements visuals". Aquesta iniciativa artística representa "la diversitat, la transversalitat i la participació, claus en aquesta celebració popular".
Taratiel ha volut plasmar una idea essencial: la Festa Major és moltes coses alhora, "és moviment, color, gent, espai públic". Pretenia aconseguir "que la gent se la faci seva", també en el cartell. I la gent tindrà la possibilitat de sobreposar peces, canviar-les de lloc, jugar amb elles, decidir la seva pròpia "coherència visual". Podrà enviar els seus models utilitzant l'aplicatiu, i els podrà guardar i compartir.
"Podrà compondre tots els cartells que vulgui", ha assenyalat la pintora. El que no podrà fer és canviar els colors. Aquest estiu es veuran elements publicitaris de la Festa Major amb cromatismes diversos: en un carrer ressaltarà el verd, en un altre el taronja o el lila, en un procés "que anirà mutant i es mantindrà viu" i que també es podrà contemplar en una pantalla situada, segurament, a la casa Soler i Palet.