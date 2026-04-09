Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 10 d'abril del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 d’abril de 2026 a les 19:02

Aquestes són les cerimònies de divendres 10 d'abril del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Teresa Cònsul Grau, 97 anys

Data de la defunció: 8 d'abril del 2026
Cerimònia: 10 d'abril del 2026, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

José López Martínez, 88 anys

Data de la defunció: 8 d'abril del 2026
Cerimònia: 10 d'abril del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

María Guardia Paredes, 85 anys

Data de la defunció: 8 d'abril del 2026
Cerimònia: 10 d'abril del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

José Aguilera Navero, 72 anys

Data de la defunció: 7 d'abril del 2026
Cerimònia: 10 d'abril del 2026, a les 12 hores, l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Francisco Rufián Nieto, 94 anys

Data de la defunció: 8 d'abril del 2026
Cerimònia: 10 d'abril del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades