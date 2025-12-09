Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 10 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 10 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Antonio Pacheco Lechuga, 78 anys
Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Esperanza Jiménez de la Vega, 83 anys
Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Ana Torres Puig, 92 anys
Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 11.00 hores, a la Parròquia Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls
Antonio Borrell Esteban, 94 anys
Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Paco Morales Olaria, 66 anys
Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Rosa Rodríguez del Amo, 80 anys
Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa