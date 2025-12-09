Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 10 de desembre del 2025

Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 18:54
Actualitzat el 09 de desembre de 2025 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del dimecres 10 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio Pacheco Lechuga, 78 anys

Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Esperanza Jiménez de la Vega, 83 anys

Data de la defunció: 7 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ana Torres Puig, 92 anys

Data de la defunció: 9 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 11.00 hores, a la Parròquia Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls

Antonio Borrell Esteban, 94 anys

Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paco Morales Olaria, 66 anys

Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Rodríguez del Amo, 80 anys

Data de la defunció: 8 de desembre
Cerimònia: 10 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

