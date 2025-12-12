Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 13 de desembre del 2025

Publicat el 12 de desembre de 2025 a les 18:47
Actualitzat el 12 de desembre de 2025 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dissabte 13 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Alejandro Andrés Muñoz, 86 anys

Data de la defunció: 11 de desembre
Cerimònia: 13 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonia Diaz Monteagut, 72 anys

Data de la defunció: 12 de desembre
Cerimònia: 13 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

