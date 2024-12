Tot a punt per a la quinzena Runneada

Amb sortida des de la plaça de Can Roca, prevista per a les 18 hores, aquest dimarts se celebra la Runneada de Cap d’Any, que enguany arriba a la seva quinzena edició. Amb el so d’un petard es donarà el tret de la sortida d’una cursa de caràcter totalment popular i que té diverses parades. L’organització espera enguany superar la xifra de participants de la passada edició, que va superar per poc els mil. Les previsions són arribar als 1.200 corredors.

Després de la sortida, els participants baixaran per l’avinguda de l’Abat Marcet fins al carrer de Salmerón, a l’altura de la Casa Baumann, on s’ha establert que hi haurà la primera parada per reagrupar-se. La segona parada serà al raval de Montserrat, en concret davant del Mercat de la Independència, on està previst que es faci la foto de grup. La tercera parada serà a la confluència de l’avinguda de Josep Tarradellas i l’avinguda de l’Abat Marcet. Els 200 metres finals de la Runneada seran pel carrer dels Voluntaris Olímpics, que ja es podran fer a l’esprint.

A les 18.40 a la plaça de Can Roca, està establerta l’arribada, on els participants es trobaran un “photocall”, per immortalitzar la seva presència a aquest esdeveniment i, a més, se servirà l’habitual refrigeri. Organitzada pel Nenazas Running Club, d’on va sorgir la idea, i l’Associació de Veïns de Poble Nou Zona Esportiva “La Sosi”, l’objectiu és passar una bona estona sense cap afany competitiu l’últim dia de l’any.