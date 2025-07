VÍDEO | Un helicòpter i diverses patrulles de Mossos al bosc de Torrebonica de Terrassa

El matí de diumenge, els veïns del barri de Torre-sana han pogut veure un helicòpter dels Mossos d'Esquadra sobrevolant el barri i part del bosc de Torrebonica. Al voltant de les 10 hores, agents de la policia autonòmica, tant per aire com per terra, han estat pentinant la zona en busca d'una persona que s'havia donat a la fuga. Aquestes són les imatges que alguns usuaris ens han fet arribar per xarxes socials.

Segons les fonts policials consultades pel Diari de Terrassa, el dispositiu s'ha muntat després de rebre l'avís d'una persona que estava causant aldarulls a la zona de Torre-sana aquest mateix diumenge. En veure arribar les patrulles de policia, l'individu ha fugit a la zona de l'Anella Verda més propera al barri: el bosc de Torrebonica. Per poder fer una cerca més exhaustiva, el cos de policia ha activat una de les seves unitats aèries i diversos efectius terrestres, entre els quals, com es pot veure al vídeo, una furgoneta.

Segons la informació que ha arribat al Diari, el sospitòs encara no ha estat capturat i la investigació segueix en curs.