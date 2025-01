La fitxa del terrassenc Dani Olmo ja no figura a la plantilla del FC Barcelona. La Lliga ha fet un pas endavant i, d’acord amb el que va anunciar en el darrer comunicat, ha eliminat a Dani Olmo i a Pau Víctor del seu web oficial.

El gest es produeix després que el Barça no pogués inscriure la darrera nit de 2024 els dos jugadors abans de les 00.00 hores. El club va intentar obtenir una nova llicència que li permetés mantenir els dos jugadors a la plantilla, però la Lliga es va mantenir en la seva postura, afirmant que l’entitat blaugrana no oferia “cap alternativa que, atenent el compliment de la normativa de control econòmic de la Lliga, li permetés inscriure cap jugador a partir del dia 2 de gener”.

El Barça juga ara una darrera carta i espera tenir divendres ingressats els diners per la venda dels seients VIP del Camp Nou

El club va gestionar fins darrera hora del dia 31 de desembre informació complementària sobre els contractes per la venda dels seients VIP del Spoty Camp Nou. No va servir de res, però. La Lliga ha acabat “esborrant” Dani Olmo.

El jugador de Terrassa vol segir al club. Així ho va deixar clar la nit de Cap d’Any, mostrant en xarxes la seva aposta pel Barça amb dos cors baugrana

La patronal afirma que no va poder certificar que tots els ingressos requerits per a mantenir el jugador egarenc en la plantilla del Barça haguessin arribat per part dels inversors de Qatar i Dubai.

Ara, el Barça intenta jugar una darrera carta per rescatar el migcampista egarenc a tot estirar divendres 3 de gener, data en què espera haver ingressat tots els diners.

Avui, oficialment Dani Olmo i Pau Vila ja no estan inscrits i no podran tornar-lo a estar aquest gener si el Barça no resol el tema econòmic i obté el vistiplau de La Lliga. Els pròxims dos dies, doncs, seran decisius.