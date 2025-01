El Terrassa FC demana un “esforç econòmic” a l’Ajuntament

El Terrassa FC ha publicat una nota en la qual “agraeix a l’Ajuntament haver rebut el cobrament del segon i últim pagament compromès de 60.000 euros, amb motiu de la pèrdua d’ingressos generada per la sortida del primer equip i tots els equips de futbol base de l’Estadi Olímpic la temporada 2021-2022”, a la vegada que ha mostrat la seva preocupació per “la falta de pagaments addicionals compromesos” per part del mateix consistori local.

Per aquest motiu, el club terrassista demana als responsables municipals que facin un esforç per “continuar recolzant econòmicament al club en les pròximes temporades, per a així poder competir en igualtat de condicions amb altres equips de la categoria que reben importants ajudes, la qual cosa és fonamental per a la projecció i desenvolupament de la ciutat”.