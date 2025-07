Saps on és... la placa que explica qui fou el de la placa?

És un costum que es perd en el temps, que les poblacions, més grans o més petites, dediquin carrers, places o avingudes a personatges destacats, siguin naturals d’allà o que hi hagin viscut amb aportacions interessants en qualsevol camp, ciència, cultura, política, educació o esport. Són els homenatges que, malauradament, acostumen no a fer-se en vida, que és quan l’homenatjat els pot gaudir en primera persona.

En alguns casos, no només n’hi ha prou amb les clàssiques plaques, que han anat variant el seu disseny amb el pas dels anys i que, en la majoria dels casos, llueixen l’escut de la localitat. Però, en altres, podem trobar una mica més, en especial a l’inici del carrer. Són gairebé com un relleu i acostumen a explicar les excel·lències del prohom honorat.

En trobem una a l’inici del carrer del Doctor Ullés, cantonada amb la rambla d’Ègara. Com no podia ser de diferent forma, recorda al protagonista d’aquesta via, Josep Ullés Jover, en aquest cas plasmat com “D. José Ullés Jover”. A sobre del seu nom, i en castellà, posa “En exaltación de las virtudes cívicas que acrisolaba”.

Que fou alcalde

Sota el nom, continuen els elogis i es recorda que fou alcalde i que l’Ajuntament de Terrassa li va dedicar aquest carrer, “a la memoria de tan singular patricio”. A l’hora de buscar el significat de patrici, podem llegir “persona que per la seva naixença o bé per altres virtuts sobresurt entre els seus conciutadans”.

Després, continua una frase més, en la qual s’apunta que els seus col·laboradors en el consistori, d’aquesta manera, li rendien un pòstum homenatge per perpetuar el seu agraïment a Ullés. I, al final, una data, 6-VII-1941. És a dir, ara tot just fa 84 anys. Tota una vida o gairebé.