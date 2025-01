Dani Olmo ocupa darrerament espais a molts mitjans de comunicació, arran dels problemes que el FC Barcelona ha tingut amb la seva inscripció. Avui, però, el davanter és notícia per quelcom diferent i positiu per a Terrassa: el jugador cedirà una pista d’estil NBA a la ciutat.

Es tracta del premi que Olmo ha triat per haver guanyat un torneig del videojoc oficial NBA 2K24 organitzat per La Lliga. El premi permetia personalitzar una creació vinculada a la marca, i Olmo va demanar que fos un projecte amb impacte social a la seva ciutat natal.

La victòria va succeir en plena pandèmia, el 2020, però és ara, cinc anys després que ha pogut reactivar el premi. Ho ha fet, en part, gràcies a la seva visita als Estats Units.

Aquest projecte reforça el vincle d’Olmo amb el món de l’NBA. En una recent visita a Milwaukee, va tenir l’oportunitat de conèixer la superestrella Damian Lillard, dels Milwaukee Bucks. Tots dos van intercanviar regals: unes sabatilles Adidas amb un disseny personalitzat que simbolitzava la col·laboració entre ambdós esportistes.

Compromís social més enllà del futbol

Més enllà de la seva trajectòria professional, Dani Olmo està compromès amb iniciatives solidàries. El jugador destina l’1% del seu salari a projectes que promouen la justícia social a través de la fundació Cross Cultures Project Association, que treballa per estabilitzar comunitats en països afectats per la guerra, com Croàcia, on va començar la seva carrera esportiva.

Amb aquesta pista d’estil NBA, Terrassa sumaria un nou espai per a l’esport i Dani Olmo consolidaria el seu compromís amb la ciutat que l’ha vist créixer, un gest que inspira més enllà dels terrenys de joc.

Dani Olmo dona una rèplica de la pista de l’NBA a Terrassa