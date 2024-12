El futbolista terrassenc, Dani Olmo, va aprofitar les vacances de Nadal per visitar els Estats Units i gaudir d’un partit de l’NBA. No va ser una visita casual, i és que els mateixos Milwaukee Bucks van convidar el jugador del Barça perquè conegués el seu ídol – i amb qui comparteix celebració -, Damian Lillard. El base nord-americà va ser qui va popularitzar la celebració d’apuntar-se cap al canell assenyalant l’hora, com si portés un rellotge. Poc després, Dani Olmo va homenatjar Lillard imitant aquest gest quan marca gols tant amb el Barcelona com amb la selecció espanyola.

Olmo va ser convidat al pavelló d’entrenament dels Bucks on va conèixer Damian Lillard. Ambdós van compartir impressions i admiracions l’un cap a l’altre i, després, van intercanviar regals. El terrassenc va obsequiar el nord-americà amb dues samarretes de la selecció espanyola – una amb el nom d’Olmo al darrere, i l’altra, amb Lillard – i una del Barça. L’amfitrió també va tenir un detall amb Dani Olmo, a qui li va regalar una samarreta seva dels Milwaukee Bucks, i unes sabates esportives personalitzades amb les seves dues figures fent la mateixa celebració assenyalant l’hora.

Poc després, Olmo es va desplaçar al pavelló Fiserv Forum, on ahir mateix els Bucks disputaven un partit contra els Brooklyn Nets. Abans del duel, però, Dani Olmo va poder conèixer un altre dels seus ídols i estrelles de la ciutat: Khris Middleton. Amb ell també va intercanviar samarretes i tots dos es van desfer en elogis cap als seus respectius jocs. Fins i tot, el terrassenc va poder deixar mostres del seu talent amb la pilota de bàsquet també. Després d’aquesta visita, Dani Olmo va gaudir del partit entre els Bucks i els Nets, però la seva presència no va aportar gaire fortuna als locals, que van perdre per 105 a 11 punts.

Dani Olmo és rebut com una estrella a Milwaukee