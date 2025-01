Objectiu, jugar la final de la Supercopa

El davanter egarenc del Barça Dani Olmo podrà jugar la final de la Supercopa que es disputa aquest diumenge a Aràbia Saudí després que dijous a la tarda es tramités la seva inscripció. L’atacant del conjunt blaugrana no va poder disputar la semifinal del seu equip contra l’Athletic de Bilbao, ja que encara no estava inscrit, però l’entitat que presideix Joan Laporta podrà comptar amb el jugador. Abans de la disputa d’aquest encontre, que els de Hansi Flick van guanyar per 2 a 0, Dani Olmo va saber que el Consell Superior d’Esports (CSD), atenent la petició del FC Barcelona, va concedir la cautelar respecte a la seva llicència que, en principi, havia caducat.

A la nota pública, el CSD recordava que aquesta mesura té “caràcter provisional” fins a la resolució definitiva del recurs d’alçada que ha presentat el club i els dos futbolistes afectats, el terrassenc i el seu company Pau Victor. També argumentava que no admetre la demanda del club “podria causar un perjudici econòmic i esportiu greu per al club i, sobretot, per als futbolistes”. En principi, el termini per resoldre aquesta situació està xifrat en uns tres mesos.

L’objectiu del club barceloní és que Dani Olmo pugui ser inscrit “per la totalitat del seu contracte” que és de sis temporades i que finalitza el mes de juny de 2030. A l’hora d’inscriure al jugador, a principis de temporada, el Barça va fer servir el lloc vacant que deixava temporalment el defensa danès Andreas Christensen per lesió de llarga durada. El club tenia fins al 31 de desembre per resoldre la situació i evitar que Dani Olmo es quedés sense llicència.

No ho ha passat gens bé

Tant La Liga, que va eliminar al davanter egarenc de la llista de l’equip de Flick a la seva pàgina web de seguida, com la Federació Espanyola de Futbol (FEF), van deixar clar que la documentació del Barça per solucionar el tema havia arribat fora de termini i, per això, l’entitat va demanar la cautelar al CSD que, finalment, li ha concedit.

Va ser poc abans de la celebració de la primera semifinal de la Supercopa i, per tant, no hi havia temps material per poder inscriure de nou al jugador ni a Pau Víctor. El jugador, que no ho ha passat gens bé amb tot l’enrenou, només pensa ara en la seva inscripció i poder jugar la final d’aquest diumenge.