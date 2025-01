Un rival molt feixuc per al San Cristóbal

El CE L’Hospitalet, a priori, és un dels equips que han d’estar entre els més ben classificats a la conclusió de la fase regular de la lliga. La realitat, però, és que en aquests moments, només té dos punts més que el San Cristóbal a la classificació del grup. Tots dos equips es veuran les cares diumenge, a partir de les 12 hores, en el municipal de Ca n’Anglada, en la darrera jornada de la primera volta.

De cara a aquest compromís, el tècnic dels parroquials, Cristian García, no podrà disposar del defensa Eric Ruiz i el davanter Jordi Ranera, que continuen sense acabar de recuperar-se de les seves respectives lesions. La resta de la plantilla, inclòs el nou fitxatge, Kevin Alarcón, i Alberto Padilla, que es va perdre els últims encontres per culpa d’una lesió, estaran a disposició de l’entrenador.

Cristian García, sobre l’encontre de diumenge contra el conjunt riberenc, va assegurar que “després de l’aturada per les festes de Nadal i de guanyar en el camp de L’Escala a l’últim partit de l’any, buscarem una altra victòria”. De cara a aquesta segona volta, sobretot, l’objectiu és “canviar la dinàmica” en els partits que l’equip juga com a local.

Un clar candidat

L’entrenador del conjunt parroquial, referint-se al CE L’Hospitalet, va declarar que “per plantilla, és un equip que és un clar candidat a disputar el “play-off” per pujar de categoria” i va apuntar que, l’equip riberenc, “ha millorat molt amb el canvi d’entrenador”. L’adversari dels terrassencs va començar la temporada amb Joan Sánchez a la banqueta, però, a finals d’octubre hi va haver un canvi i Jaume Delgado es va fer amb les regnes de l’equip.

El tècnic del CE L’Hospitalet va jugar una temporada a les files del Terrassa FC a la seva etapa com a futbolista. En la seva plantilla hi ha un davanter de gran record per al San Cristóbal, Sanku Jabbie, que va jugar amb el conjunt parroquial una temporada, la 2022-2023, sent l’autor de dotze gols.

Millorar les xifres a casa, el gran repte

Una de les tendències que ha de canviar imperiosament el San Cristóbal és la seva trajectòria en el municipal de Ca n’Anglada. A la primera volta, el conjunt parroquial ha sigut el pitjor equip local del grup i només ha sumat cinc punts, gràcies a una sola victòria i dos empats en els vuit encontres que ha disputat a casa. En canvi, com a visitant, els de Cristian García és el sisè millor equip, amb 14 punts obtinguts fins ara.