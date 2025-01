Un San Cristóbal molt seriós doblega al Mollerussa

El San Cristóbal ha estrenat

la segona volta amb un triomf en el municipal de Ca n’Anglada, el segon que obté com a local aquesta temporada. El conjunt de Cristian García ha fet un partit molt seriós i, amb dos gols de Mario Cantí en el primer temps, s’ha imposat al Mollerussa. Abans de l’inici de l’encontre, el centrecampista Yeray Sabariego, que ha decidit penjar les botes, ha fet el servei d’honor.

El partit ha començat amb ensurt per als parroquials, en una acció de Carlos per banda esquerra que Jordi Puig ha rematat fora per ben poc. Era el primer minut de joc i, en el següent, ha arribat l’1 a 0, en una magnífica acció de qualitat de Mario Cantí.

El davanter ha vist molt avançat al porter visitant Marc Arnau i, després de rebre la pilota en el centre del camp, s’ha inventat una sensacional vaselina que ha superat al porter del Mollerussa i ha suposat el primer gol dels terrassencs. Els lleidatans han reaccionat tenint la pilota, però sense fer por a l’àrea local i amb poques arribades de perill en atac.

El San Cristóbal ha sabut recuperar el control del partit i, després d’un intent de Marc Río que ha sortit massa desviat, Mario Cantí ha tornat a encertar de cara a porteria amb una rematada de cap creuada i ha marcat el 2 a 0, en un córner executat per Abde.

Abans del descans, el Mollerussa ha gaudit d’una bona opció, en un llançament de falta per part de Putxi que Pedrós ha rematat de tisora, però la pilota ha sortit fora.

A la segona meitat, els visitants han buscat el gol sense aconseguir-ho. El Mollerussa ha intentat crear oportunitats per marcar, però la defensa dels de Cristian García, molt ben posicionada, ho ha impedit. Els parroquials han gaudit de les millors opcions, com una rematada de cap de Marc Río en el primer minut.

Mario Cantí de nou, i de cap, ha estat a punt de fer el tercer en un córner, però la pilota, després de tocar el travesser, ha sortit fora. Jofre Graells i Ronda ho han provat per als lleidatans, però, una altra vegada, les millors ocasions han sigut per als egarencs.

En la part final, Carlos Olmo ha pogut aconseguir el 3 a 0, després d’una jugada molt ben trenada per Kevin i Marc Río, però la seva rematada ha sortit fora per ben poc. Marc Río, en la següent acció, també ha estat a prop del gol, amb un xut creuat que també s’ha perdut per la línia de fons.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Héctor Parrado, Marco, Ricki, Joan Cervós, Max Llovera, Carlos Olmo (Padilla, m. 83), Abde (Kevin, m. 78), Peke (Lamine, m. 64), Mario Cantí (Izan, m. 78) i Marc Río (Miguel Expósito, m. 83).